Пекин, , 03:08 — REGNUM Таможня Китая пресекла ввоз в страну почти 69,5 тыс. сельскохозяйственных вредителей 384 видов, защищая страну от биологической угрозы, сообщили 15 февраля в Главном управлении таможни КНР.

Таможенные бюро по всей стране выстроили механизм профилактики ввоза вредителей, включая карантин, лабораторные тесты и эпидемиологический мониторинг, утверждают в управлении.

Сотрудники таможни также сотрудничают с органами управления сельским хозяйством, лесами и экологией для усиления мер профилактики и контроля за пустынной саранчой, африканской чумой свиней и высокопатогенным птичьим гриппом.

Администрация пообещала продолжать наращивать усилия в области карантина животных и растений для обеспечения биологической безопасности и защиты биоразнообразия.