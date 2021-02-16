Москва, , 03:03 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план по подъёму затонувших в акватории Дальнего Востока морских судов, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт ведомства.

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«Мы даём старт практическому проведению «генеральной уборки», расчистке акваторий страны от затонувших судов», — отметила заместитель председателя правительства Виктории Абрамченко.

Первой поднимать суда с морского дна начнёт Колыма — она станет пилотным проектом. Так, в бухте Нагаево планируется подъём четырёх затонувших кораблей в течение 60 дней со дня подписания с подрядчиком госконтракта. Затем опыт Магаданской области распространят на другие регионы.

Полный перечень затонувших кораблей в акватории Дальнего Востока будет сформирован до 1 марта 2021 года.

К подъёму судов с морского дная привлекут и их собственников, которые до 1 апреля 2021 года получат распоряжения поднять своё имущество.

Помимо этого утверждённым планом предусмотрено совершенствование законодательства.

«С одной стороны, будут созданы условия для подъёма оставшихся на дне кораблей, возмещения экологического ущерба, с другой — по недопущению таких вредных практик в перспективе со стороны владельцев судов. Собственники имущества должны нести ответственность за выведение из эксплуатации своих судов, и для этого будет сформулирован чёткий порядок», — отметила Абрамченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время разработка национального проекта по развитию туризма находится в завершающей стадии. Об этом 15 февраля в ходе оперативного совещания с вице-премьерами сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.