Тегеран, , 10:00 — REGNUM 15 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 83 иранца погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с чем общее число смертей достигло 59 028. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что с учётом 83 новых жертв их общее число по стране возросло до 59 028. «За последние 24 часа было обнаружено около 7 760 новых случаев заражения COVID-19, при этом 784 человека госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари также сообщила, что 1 304 330 из общего числа 1 526 023 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3704 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она подчеркнула, что на данный момент в Иране было проведено 10 105 080 обследований на выявление вируса.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила около 108 миллионов человек по всему миру, свыше 2 300 000 человек погибли.