Чунцин, Китай, , 02:28 — REGNUM Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая попросил банке предложить «дружелюбные» для пожилых людей мобильные приложение, которые бы понимали местный жаргон в рамках «вписывания» людей старшего поколения в цифровую среду, сообщает агентство Синьхуа.

Правительство Чунцина внедрило 39 мер по снижению порога вхождения в сферу цифровых технологий для пожилых жителей города в области городского транспорта, медицинского обсаживания и культурной активности, сообщили в комиссии развития и реформы города

Одна из политик призывает банки городского уровня обновить свои приложения, чтобы они могли понять народное произношение пожилых пользователей, которым трудно печатать на своих мобильных телефонах. Банковские отделения не должны отказываться от наличных денег, которые все еще широко используются пожилыми людьми, не имеющими опыта мобильных транзакций.

Крупные больницы обязаны открывать специальные каналы для пожилых пациентов без цифровых медицинских кодов, в то время как станции общественного транспорта и спортивные и культурные объекты также должны иметь окна для наличных операций или покупки билетов на месте.

К концу 2019 года в Чунцине проживало более 6,4 млн человек в возрасте от 60 лет и старше, что составляло 20,6% от общей численности населения города.