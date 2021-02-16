Пекин, , 02:20 — REGNUM Туристы возвращаются на ключевые туристические достопримечательности Пекина, а их число за первые три дня празднования Китайского Нового года достигло 91% от уровня 2019 года, даже несмотря на противоэпидемиологические меры, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

В общей сложности 147 ключевых туристических достопримечательностей Пекина приняли около 2,76 млн гостей в период с 11 по 13 февраля. Пешеходная торговая улица Ванфуцзин возглавила список самых популярных достопримечательностей, приняв 360 тыс. гостей, сообщили в Пекинском бюро культуры и туризма.

Выручка туристических мест города выросла в 1,6 раза относительно аналогичного периода 2019 года, сообщили в бюро. Другими популярными местами по посетителям стала улица Цяньмэнь, расположенная близ площади Тяньаньмэнь, торговый центр в пригородном районе Чанпин и переулок Наньлосян, в котором сохранились легендарные пекинские хутуны.

В Пекине был зарегистрирован всплеск заболеваемости COVID-19 в период с декабря по январь текущего года. Город призвал свои живописные места ограничить туристический потенциал до 50% от максимума на время семидневных выходных.