Пекин, , 02:12 — REGNUM Ичэнь и Юно стали самыми популярными именами, данными новорожденным мальчикам и девочкам в Китае за 2020 год, говорится в специальном докладе, передает агентство Синьхуа.

Более 14 тыс. мальчиков получили имя Ичэнь, что означает «великие времена или звезды», в то время как более 24 тыс. девочке получили имя Ино или «обещание», говорится в ежегодном докладе.

Исследование показало, что все большее число родителей дают своим детям более длинные имена, чтобы их имена выделялись.

В настоящее время около 3,3% населения имеют имена с четырьмя или более символами, в то время как более 90% имен имеют только три символа, включая их фамилии. Чтобы избежать слишком распространенных имен, полиция также в последние годы ввела сервис для родителей по поиску в базе данных существующих имен.

Что касается ранжирования фамилий, то самая большая группа новорожденных носила фамилию Ли, причем 726 тыс. новорожденных были зарегистрированы под своей семейной фамилией.

В докладе также обнаружилась тенденция выбора фамилий матерей вместо того, чтобы следовать традиции и выбирать фамилию отца. Согласно отчету, в 2020 году около 7,7% из 10 млн вновь зарегистрированных младенцев переняли фамилии от своих матерей.