Лондон, , 02:04 — REGNUM Новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 выявлена специалистами университета Эдинбурга в Великобритании, 15 февраля сообщает издание The Guardian со ссылкой на представителей учреждения.

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Этот штамм, получивший название B1525, успел распространиться уже на десять государств. Помимо Великобритании случаи заражения указанной формой SARS-CoV-2 зарегистрированы в Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании.

B1525 отличается от другого «британского» варианта коронавируса мутацией в шиповидном белке.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января газета Daily Mail распространила информацию о том, что в Великобритании наблюдается самая тяжелая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и смертностью от COVID-19 в Европе.

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