Калининград, , 02:03 — REGNUM В Калининграде начали вакцинировать от коронавирусной инфекции военнослужащих Балтийского флота ВМФ России и курсантов филиала ВУНЦ ВМФ — участников военных парадов и торжественных шествий в честь Дня Победы 9 мая. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

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«Первыми прививки получают военнослужащие, которые представят Балтийский флот на военном параде на Красной площади в г. Москве — военнослужащие соединения морской пехоты и курсанты калининградского военно-морского вуза», — говорится в сообщении.

Прививка делается на основании добровольного согласия военнослужащего и после проведения предварительного медицинского осмотра на наличие противопоказаний. После ввода отечественного препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») все вакцинированные в течение получаса находятся под контролем врачей.

В настоящее время оба компонента вакцины получили более семи тысяч военнослужащих и медперсонала Балтийского флота. До 1 марта планируется завершить вакцинацию всех участвующих в парадах военнослужащих Балтийского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начали вакцинировать от коронавирусной инфекции военнослужащих отдельного Комендантского Преображенского полка — участников военного парада в честь Дня Победы 9 мая.

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