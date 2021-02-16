Багдад, , 00:56 — REGNUM В Ираке подтверждены случаи заражения новыми штаммами коронавируса SARS-CoV-2, заявил глава иракского минздрава Хассан аль-Тамими в ходе пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«К сожалению, лабораторные исследования в Центральной лаборатории здравоохранения в Багдаде выявили распространение мутировавшего коронавируса в Ираке», — заявил он.

По словам аль-Тамими, новая разновидность коронавируса SARS-CoV-2 отличается более быстрой передачей между людьми. Он отметил, что несколько случаев инфицирования мутировавшим вирусом зафиксировано и среди несовершеннолетних.

Всего, по последним данным, в Ираке с начала пандемии выявили 646 650 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь 608 178 пациентов, еще 13 185 с болезнью не справились и скончались.