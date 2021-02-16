Анкара, , 02:03 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 116 452 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7945 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 91 человек скончался. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 15 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 594 128, смертельных случаев — до 27 562.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил: «На нашей последней пресс-конференции я сказал, что мы будем публиковать статистику случаев заражения в наших провинциях. После этого мы будем объявлять число новых случаев инфицирования за 7 дней в начале каждой недели. Наступил период принятия решений на местах»