Богота, , 09:12 — REGNUM Колумбия получила первую поставку вакцины от коронавируса от производителя Pfizer/BioNTech в размере 50 тыс. доз, сообщил колумбийский президент Иван Дуке. Об этом 15 февраля пишет CNN.

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"Сегодня мы должны вспомнить всех, кто ушел от нас, не справившись с этой ужасной, смертоносной пандемией… Но сегодняшняя поставка дарит надежду, что мы еще сможем побороться за жизни наших соотечественников», — заявил Дуке, прибыв в международный аэропорт «Эль-Дорадо», где он лично проверил ящики с прибывшими дозами вакцины.

Дуке добавил, что страна может получить еще 1,5 млн доз в течение следующих 30 дней от фирм Pfizer/BioNTech и Sinopharm.

Изначально планировалось, что вакцинация населения начнется 20 февраля, но власти сообщили, то процесс может начаться даже раньше.

Напомним, что с начала пандемии в Колумбии было зарегистрировано 2 195 039 случаев заражения коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в мире. Еще 57 605 инфицированных с болезнью не справились и скончались.