Белград, , 02:02 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 5550 проведённых ПЦР-тестов, выявили 1331 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 15 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 142 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 15 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 422 210, а количество смертельных случаев выросло до 4245.

После минувших выходных в Белграде, когда из-за несоблюдения противоэпидемических мер полиция пресекла проведение нескольких многолюдных вечеринок, 15 февраля в кризисном штабе было проведено заседание, на котором обсуждалось предотвращение подобных мероприятий в будущем.