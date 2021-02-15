Женева, Швейцария, , 23:51 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам на текущем этапе вводить обязательные сертификаты о наличии иммунитета к коронавирусу для путешественников. Об этом заявил на брифинге 15 февраля директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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«Мы не рекомендуем делать подобные сертификаты обязательным в настоящее время», — сказал он, пояснив, что такая мера приведёт к ограничению возможностей граждан тех стран, у которых пока нет доступа к вакцинам.

Вместе с тем представитель ВОЗ отметил, что данный вопрос на регулярной основе рассматривается комитетом по чрезвычайным ситуациям и продолжит обсуждаться в будущем.

Напомним, ранее сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается уже пятую неделю подряд и достигло самого низкого показателя с октября 2020 года.