Женева, Швейцария, 16 февраля 2021, 09:13 — REGNUM Два вида вакцины фармацевтической компании AstraZeneca одобрены для использования в чрезвычайных ситуациях Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет 15 февраля CNN.
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В ВОЗ заявили, что данное решение было принято для того, чтобы взять пандемию под контроль и помочь странам справиться с распространением коронавируса и новых штаммов, вызывающих заболевание COVID-19.
«Сегодня ВОЗ включила два варианта вакцины AstraZeneca в список для экстренного использования», — говорится в сообщении в официальном Twitter организации.
Вакцины можно будет использовать в рамках программы COVAX, созданной для обеспечения справедливого распределения вакцин по всему миру.
Напомним, что ВОЗ уже одобрила для использования в чрезвычайных ситуациях вакцину Comirnaty, произведенную компаниями Pfizer и BioNTech.