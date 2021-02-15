Женева, Швейцария, , 22:26 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 332 360 случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 9691 пациент COVID-19. Такие данные приводит 15 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщается, всего в мире выявлено уже 108 579 352 инфицированных коронавирусом, подтверждено 2 396 408 летальных случаев.

Согласно данным ВОЗ, в первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю входят США, Бразилия, Франция, Россия, Великобритания, Италия, Индия, Индонезия, Мексика и Турция.

Напомним, ранее сегодня в ВОЗ сообщили, что количество новых случаев заражения коронавирусом в мире снижается уже пятую неделю подряд и достигло самого низкого показателя с октября 2020 года.

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