Москва, , 22:17 — REGNUM В Москве к вечеру понедельника, 15 февраля, очищено от снега около 65% дорог и переулков. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Более половины московских дворов тоже почищены от снега. Крыши объектов социальной сферы почищены», — сказал чиновник, добавив, что работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются.

Напомним, ранее сегодня в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что последствия снегопадов в столицк будут полностью устранены в ближайшие четыре дня.

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