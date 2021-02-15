Тирана, , 23:07 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама вечером 15 февраля, встречая очередную партию вакцины от коронавируса Pfizer заявил, что некоторое «дружественное государство» письменно заверило Албанию в своем намерении передать стране 360 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама заявил, что детали поставок будут конкретизированы лишь в апреле.

Албанский лидер подчеркнул, что его страна ориентируется на Европейский союз в закупке вакцины (из-за чего Албания уже не раз отказалась от российской вакцины от коронавируса), и выразил «огорчением» неспособностью Брюсселя оправдать ожидания Тираны.

Албания остается одной из наименее обеспеченных вакциной от коронавируса стран Западных Балкан, что объясняется ее крайней бедностью. При этом правительство Албании регулярно воздерживается от конкретных заявлений относительно источников и объемов поставок.

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