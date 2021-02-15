Нарьян-Мар, , 21:30 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделал 1401 человек, это 3,3% населения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Сертификат о прививках от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным администрации, первый этап вакцинации прошли 930 человек, второй — 471.

Вакцинация жителей НАО проводится вакциной — «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы, в Центральной районной поликлинике Заполярного района и в сельских медучреждениях.

Напомним, с начала пандемии в округе было выявлено 987 случаев COVID-19.