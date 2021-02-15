Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Американский инженер и бизнесмен Илон Маск, являющийся главой компаний Tesla и SpaceX, повлиял на курс криптовалюты Dogecoin одним твиттом, пишет 15 февраля BeInCrypto.

Илон Маск практически призвал владельцев криптовалюты избавиться от Dogecoin.

«Владельцы Dogecoin получат мою полную поддержку если решат продать большую часть своих монет, — написал Маск на своей странице в Twitter 14 февраля. — Слишком высокая концентрация — вот единственная реальная проблема, на мой взгляд».

На фоне сообщений Маска Dogecoin, созданная в 2013 году криптовалюта, подешевела 15 февраля на 14%, упав до 5,6 цента, по данным CoinMarketCap.

На прошлой неделе 8 февраля Dogecoin достигла своего исторического максимума — 8,4 цента. В начале года показатели были лишь в один цент.

Напомним, что на данный момент рыночная капитализация Dogecoin составляет около $7,2 млрд, что помещает ее на 13-е место на мировом рынке виртуальной валюты.

До этого Маск часто поддерживал Dogecoin постами в своем Twitter, на фоне которых криптовалюта выходила в рост. Также о Dogecoin писали американский рэпер Снуп Догг, басист группы Kiss Джин Симмонс и инвестор-миллиардер Марк Кьюбан.