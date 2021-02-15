Москва, , 20:36 — REGNUM Активисты «Волонтерской Роты» возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам Предоставлено пресс-службой «Волонтерской роты»

В понедельник. 15 февраля, активисты «Волонтерской Роты» возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана.

«Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто с достоинством выполнил свой долг вдалеке от родины, на территории Афганистана. Тридцать два года назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Мы склоняем головы перед нашими земляками, которые не вернулись с полей сражения. Афганская война оставила глубокий след в наших сердцах, и коснулась не только солдат и офицеров, но и всего народа нашей страны. Советский солдат нанес мощный удар по международному терроризму и не позволил ему подойти к границам нашей Родины», — рассказал журналистам лидер «Волонтерской Роты» Антон Демидов.

Тридцать два года назад последний солдат советской армии покинул территорию Афганистана. 15 февраля 1989 года закончилась Афганская война, которая длилась девять лет, один месяц и девятнадцать дней.