Стокгольм, , 20:24 — REGNUM В ходе одной из недавних пресс-конференций государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл не смог ответить на вопрос журналиста Sveriges Radio, почему Швеция не признает справки о результатах теста на COVID-19 на финском языке. Однако 15 февраля газета Dagens Nyheter со ссылкой на заявления Пограничной службы Швеции сообщила, что отныне документ, составленный на финском языке, будет учитываться пограничниками.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Так, на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции указывается, что при въезде в Швецию пассажир обязан предъявить справку о наличие отрицательного результата на COVID-19. Документ может быть составлен на шведском, норвежском, датском и английском языках.

Однако 13 февраля Пограничная служба Швеции добавила финский язык в данный перечень.

Как отмечают журналисты, в соответствии с законом о языковых меньшинствах, документ также обязан приниматься на саамской и торнедальском финском.

Читайте ранее в этом сюжете: В Стокгольме назвали число страдающих от постковидного синдрома детей

Читайте развитие сюжета: Дания ужесточает правила въезда для прибывающих из Швеции