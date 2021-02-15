Канберра, , 20:50 — REGNUM Австралийская медиакомпания Seven West Media заключила сделку с Google относительно платы за предоставление новостного контента для News Showcase, новостной платформы, запущенной Google в начале февраля, пишет 15 февраля Associated Press.

Seven West Media, один из медиа-гигантов на рынке Австралии, заключила крупную сделку с Google перед тем, как парламента Австралии должен вынести окончательное решение по поводу того, должен ли будет Google платить новостным австралийским агентствам за использование их контента.

Мел Силва, генеральный директор Google Australia, сообщил: «Мы гордимся тем, что поддерживаем журналистов, создающих оригинальный и качественный материл и мы рады приветствовать Seven West Media, крупнейшего австралийского партнера Google News Showcase, который поможет нам и далее поддерживать высококачественную журналистику».

Компании не раскрыли точной суммы сделки, но известно, что она составляет более $23 млн в год.

Как ранее писало ИА REGNUM, Google запустил новостной сайт News Showcase в Австралии, чтобы доказать, что задуманный правительством Австралии закон, заставляющий интернет-гиганта платить местным поставщикам новостей, не обязателен.

Своим запуском News Showcase Google продемонстрировала готовность сотрудничать с местными СМИ. Американская компания заключила сделки с уже более чем 450 изданиями с момента запуска News Showcase в октябре 2020 года.