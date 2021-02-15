Рим, , 20:00 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 15 февраля, в Италии умерли 93 835 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 258 (днем ранее — на 221), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Число подтвержденных носителей выросло на 7351 (днем ранее — на 11 068).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 729 223 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 398 098 человек — на 4685 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 281 999 человек (за день этот показатель вырос на 2062), что составляет 2,13% населения Италии.