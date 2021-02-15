Вологда, , 19:58 — REGNUM Медучреждения Вологодской области, на базе которых были развернуты ковидные койки, возвращаются к обычному режиму работы. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

«Сегодня принято решение по переводу лечебного корпуса на Советском проспекте, 102 в Вологде в обычный режим работы. На пике распространения коронавируса было развёрнуто 1635 коек, в соответствии с принятыми решениями останется 950 коек — в Вологде, Череповце и Великом Устюге», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области прививку от COVID-19 сделали более 14 тысяч человек.