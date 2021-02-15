Вологда, , 19:48 — REGNUM Более 14 тысяч жителей Вологодской области сделали прививку от COVID-19. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

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«Придерживаемся математической модели вакцинации. Первый компонент получили уже более 14 тысяч земляков. Второй компонент вакцины — более 2 тысяч. Действуют 62 прививочных пункта по всей области. Крупные предприятия Вологодчины начали готовить коллективные заявки на иммунизацию. Поддержим и поможем организовать вакцинацию», — написал губернатор.

Отметим, что за последние сутки в регионе был зарегистрирован 231 случай COVID-19, пять пациентов скончались.