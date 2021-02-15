Ростов-на-Дону, , 19:24 — REGNUM В Ростовскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» в объёме 25,5 тыс. доз. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 февраля.

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В течение двух дней партию вакцины от COVID-19 распределят между муниципальными образованиями Ростовской области. Препарат «Спутник V» поступит в лечебные учреждения в ближайшее время.

Всего в Ростовскую область доставлено 82 тыс. 892 дозы антиковидной вакцины.