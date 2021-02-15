Вашингтон, 15 февраля 2021, 20:50 — REGNUM Президент США Джо Байден провел свою третью неделю на посту президента, посещая Пентагон, Национальные институты здравоохранения США и разрабатывая новый план по борьбе с пандемией коронавируса. На выходных президент отдохнул от тяжелой работы, играя в карты со своей внучкой во время своего первого президентского визита в Кэмп-Дэвид (Camp David), загородную резиденцию президентов США, пишет 15 февраля Associated Press.
На протяжении многих лет Camp David предоставляет действующим президентам США условия для того, чтобы как следует отдохнуть от Вашингтона и побыть вместе со своей семьей. Находясь в ста километрах к северо-западу от Белого дома, территория «президентской зоны отдыха» предоставляет множество способов для полноценной передышки от государственных забот.
Напомним, что в 2012 экс-президент США Барак Обама использовал Camp David для проведения саммита Большой семёрки. Мировые лидеры остановились в двенадцати небольших домиках и провели свободное время на природе.
В свое время экс-президент Дональд Трамп заявил, что не собирается приглашать никакие иностранные делегации в Camp David, пошутив: «Знаете как долго вы будете наслаждаться этим местом? Где-то 30 минут».