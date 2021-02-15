Москва, , 18:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подготовить план массовой вакцинации населения РФ от коронавируса, сообщает 15 февраля пресс-служба Кремля.

Вакцинация против коронавируса Николай Хижняк (с) ИА REGNUM

Правительство совместно с органами власти субъектов Российской Федерации в срок до 20 февраля должно представить план организации в РФ массовой вакцинации от COVID-19.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений организовать массовую вакцинацию населения Российской Федерации в целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечить утверждение плана проведения вакцинации и ее организационно-методическое сопровождение заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также при необходимости дополнительное финансирование», — указано в сообщении пресс-службы.

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