Штат Калифорния, США, , 20:00 — REGNUM В рамках программы расширения производства американский потоковый сервис Netflix планирует открыть новый офис в Канаде, пишет 15 февраля Bloomberg.

Открытие нового офиса в Канаде станет для Netflix большим шагом вперед, рассказал главный директор Netflix по контенту Тед Сарандос.

Сарандос также добавил, что компания все еще находится в поисках точной локации для нового офиса. Но, предположительно, выберут Торонто или Ванкувер, так как Netflix проводит много съемок в этих местах.

Сарандос рассказал, что новая локация позволит руководителям компании быть ближе к съемочным группам и создать с ними более доверительные, продуктивные отношения.

Также директор по контенту добавил, что перемещение части руководства в Канаду поможет «держать руку на пульсе канадских проектов и быть в курсе того, что происходит в творческой жизни страны».

«К этому нужно отнестись как к первому большому шагу», — сказал Сарандоc в интервью, которое он провел из своего офиса в Монтесито, штат Калифорния.

«Мы не просто поместим одного человека в маленький офис в городе. Мы стремимся улучшить взаимопонимание с творческой общественностью Канады и суметь стать настолько же открытыми и разнообразными, как сама Канада», — объяснил Сарандос.

Напомним, что Netflix имеет уже 21 офис по всему миру, в том числе в Амстердаме и в Риме.