Тамбов, , 18:18 — REGNUM В Тамбовской области в этом году 272 молодые семьи включены в список претендентов на получение жилищных сертификатов на строительство или приобретение жилья. На эти цели планируется направить почти 250 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Карта Тамбовщины Tambov.gov.ru

Доступность жилья для молодых семей — одна из приоритетных задач государственной жилищной политики. Решить квартирный вопрос тамбовским семьям помогает подпрограмма «Молодежи — доступное жилье». Всего за время ее действия с 2007 года социальные выплаты на приобретение квартиры или строительство дома получила 5051 молодая семья (с учетом этого года). Из них 363 семьи стали обладателями сертификатов в прошлом году.

По информации управления градостроительства и архитектуры области, в 2021 году на предоставление социальных выплат семьям планируется направить почти 250 млн рублей. Из них большая часть (162 млн рублей) — средства областного бюджета. По этому показателю Тамбовская область уже на протяжении последних четырёх лет входит в топ-3 регионов в ЦФО.

В администрациях нескольких районов уже вручили жилищные сертификаты. Так, например, в Мичуринском районе обладателями сертификатов стали 13 семей.

Напомним, что для участия в программе возраст супругов не должен превышать 35 лет к моменту получения свидетельства. Также необходимо подтвердить своё право на улучшение жилищных условий соответствующими документами. Нуждающейся признается семья, если жильё, имеющееся в собственности, по площади меньше учётной нормы. На сегодняшний день — это 14 квадратных метров на человека. Помимо этого, семья должна иметь средства на оплату выбранного жилья сверх социальной выплаты. Размер субсидий, которые будут выделены по свидетельству, определяется в соответствии с количеством членов семьи.