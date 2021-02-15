Москва, , 18:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора 15 февраля обсудили сотрудничество двух стран и обменялись мнениями о ходе реализации договорённостей в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы развития российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте отмечаемого в феврале текущего года 95-летия установления дипломатических отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Также были рассмотрены вопросы борьбы с пандемией коронавируса, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин от COVID-19, информирует пресс-служба.

Отдельно Владимир Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обменялись мнениями о ходе реализации договоренностей в формате ОПЕК+, подчеркнув «настрой на продолжение тесной координации России и Саудовской Аравии в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей».

Кроме этого, в беседе затрагивалась региональная проблематика, в частности, ситуация в Сирии и в зоне Персидского залива. Стороны договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.