Екатеринбург, , 18:18 — REGNUM В Свердловской области продлили срок действия ограничений, введённых для профилактики COVID-19. Соответствующий документ размещён на портале правовой информации региона.

Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, действующие меры продлены по 1 марта 2021 года. Новых ограничений не вводится.

В частности, жителей старше 65 лет или хронически болеющих просят оставаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 2231 случай смерти от COVID-19.

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