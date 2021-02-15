Великий Новгород, , 18:16 — REGNUM В Новгородской области ожидают новую поставку вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» объемом 1,7 тыс. доз. Об этом 15 февраля на заседании регионального оперативного штаба сообщила министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего прививку от COVID-19 в Новгородской области сделали уже 7646 человек, из них более 1200 человек завершили вакцинирование. В том числе вакцину получили 1754 человека в возрасте старше 60 лет (23%).

Заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов поручил региональному министерству труда и социальной защиты населения усилить работу по вакцинированию проживающих в социальных учреждениях и их сотрудников.

В настоящее время от коронавируса вакцинированы 418 проживающих и 218 сотрудников учреждений. Это составляет 20% от плана.

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