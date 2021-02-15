Пронский район, 15 февраля 2021, 17:58 — REGNUM 17-летний житель Владимирской области подозревается в незаконном обороте наркотических средств в Пронском районе Рязанской области. Подросток оставил в тайнике для покупателя крупную дозу наркотика, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Молодой человек входил в группу распространителей запрещённых веществ. В конце ноября 2020 года на территории города Новомичуринска он обустроил «закладку». Возле тайника полицейские задержали покупателя, а затем была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотика.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело.