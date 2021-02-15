Великий Новгород, , 18:04 — REGNUM По итогам второй недели февраля в Новгородской области на 12% снизилось количество госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Об этом 15 февраля на заседании регионального оперативного штаба сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Никифорова.

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По ее словам, у 72% заболевших инфекция протекает в лёгкой форме, у 14% — бессимптомно. Снижение наблюдается и по заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.

По словам министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, в медучреждениях региона свободно 42% коек, отведенных для лечения ковид-пациентов. В связи с этим, на текущей неделе планируется вернуть Солецкую Центральную районную больницу в штатный режим работы.

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