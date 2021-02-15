15 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 18:04 — REGNUM После обильного снегопада, накрывшего в выходные (13 и 14 февраля) столичный регион, коммунальные службы и жители города продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия стихии.

Подземный переход Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает Комплекс городского хозяйства Москвы, в работах по уборке города от снега задействованы 116 тысяч сотрудников, из них 80 тысяч — рабочие ручной уборки, и 15 тысяч единиц техники. 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов работают непрерывно.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы Комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — отметил заместитель Мэра Москвы Пётр Бирюков.

Детская площадка полностью накрыта снегом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на окончание снегопада, на улучшение погоды рассчитывать не стоит. По данным Росгидрометцентра, Москва будет находиться под влиянием холодных воздушных масс в течении недели. Во вторник и среду циклон вновь принесет снег и незначительное ослабление морозов.

После снегопада Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, минувший снегопад в Москве стал одним самых сильнейших за последние полвека. За двое суток в столице выпало 31,3 мм осадков, а высота сугробов в столице увеличилась на 23 сантиметра.