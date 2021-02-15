Санкт-Петербург, 15 февраля 2021, 18:02 — REGNUM Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева и заместителя генерального директора ООО «НТ-Ком Инжиниринг» Евгения Осипова. Это второе уголовное дело Горячева связанное с крупным мошенничеством.

СИЗО
СИЗО
Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 15 февраля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, по версии следствия, Горячев и Осипов не позднее 28 сентября 2015 года, действуя в сговоре, из корыстных побуждений организовали изготовление от имени ООО «Топфлор Северо-Запад», а в дальнейшем — утверждение в АО «СПб электрические сети» проектно-сметной документации для объектов капитального строительства «ПС 110 кВ «Намыв-2» с КЛ 110 кВ» и «ПС 110 кВ «Петровская» с КЛ 110 кВ с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму не менее 167 207 322 рублей.

В результате чего в 2016 году денежные средства по договору подряда на сумму 1,477 млрд рублей были перечислены со счета АО на счет ООО «Меридиан», в том числе не менее 167 207 322 рублей — по умышленно завышенной стоимости силового кабеля, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

«Горячеву мера избрана по 10.04.2021. Он просил более мягкую. Осипову мера избрана по 11.04.2021. Он просил домашний арест или подписку», — уточнили в ОПС.

Отметим, это не первое уголовное дело возбужденное в отношении Горячева. Так, в мае 2020 года он был помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве, но уже с другой компанией.

По версии следствия, не позднее 17 апреля 2014 года Горячев, являясь тогда генеральным директором ООО «Меридиан», вместе с главой ООО «ГлавЭнергоМонтаж» и другими сообщниками, в том числе из руководства «Ленэнерго», «Меридиана», «ЭдвансСтроя» и «ГлавЭнергоМонтажа», утвердили проектную смету с завышенной стоимостью силового кабеля на сумму более 131 млн рублей. Следствие полагает, что фигуранты пытались похитить бюджетные средства при строительстве в Петербурге кабельной линии 110 кВ «Крестовская — Василеостровская».

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Добавим, что 41-летний Алексей Горячев пришел на работу в «Ленэнерго» в январе 2018 года с должности советника генерального директора компании. С февраля 2019 года он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.

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