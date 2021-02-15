Санкт-Петербург,
15 февраля 2021, 17:53 — REGNUM В этом году настоящая русская зима развернулась в Петербурге во всей красе — с обильными снегопадами и стужей. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как петербуржцы, почти отвыкшие за последние годы от суровых зим, переносят морозы и ходят по Неве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Санкт-Петербургский Горный Университет
Дарья Драй © ИА REGNUM
Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Табличка «Выход на лед запрещен»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стрелка Васильевского острова
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Мойки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лыжник катается по льду реки Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане зимой в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане зимой в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане зимой в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парящая Нева зимой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Парящая Нева зимой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Адмиралтейская набережная зимой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петропавловская крепость
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петропавловская крепость
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Патруль на Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Кунсткамеры в сумерках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Кунсткамеры в сумерках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петропавловская крепость и Дворцовый мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Университетская набережная в сумерках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Здание Кунсткамеры в сумерках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Университетская набережная в сумерках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Университетская набережная и Дворцовый мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Университетская набережная в сумерках
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зимний закат на Неве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Большой Обуховский мост в сумерках
Дарья Драй © ИА REGNUM