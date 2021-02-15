15 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM В этом году настоящая русская зима развернулась в Петербурге во всей красе — с обильными снегопадами и стужей. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как петербуржцы, почти отвыкшие за последние годы от суровых зим, переносят морозы и ходят по Неве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Снегопад в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Санкт-Петербургский Горный Университет Дарья Драй © ИА REGNUM Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Табличка «Выход на лед запрещен» Дарья Драй © ИА REGNUM

Зимний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM Стрелка Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане прогуливаются по льду реки Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане прогуливаются по льду реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Мойки Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане прогуливаются по льду реки Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Лыжник катается по льду реки Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане зимой в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане зимой в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане зимой в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане прогуливаются по льду реки Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Парящая Нева зимой Дарья Драй © ИА REGNUM

Парящая Нева зимой Дарья Драй © ИА REGNUM

Зимний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM Адмиралтейская набережная зимой Дарья Драй © ИА REGNUM

Зимний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане прогуливаются по льду реки Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Патруль на Неве Дарья Драй © ИА REGNUM

Зимний вид Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Зимний вид Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Зимний вид Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM Зимний вид Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Кунсткамеры в сумерках Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Кунсткамеры в сумерках Дарья Драй © ИА REGNUM

Петропавловская крепость и Дворцовый мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Университетская набережная в сумерках Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание Кунсткамеры в сумерках Дарья Драй © ИА REGNUM

Университетская набережная в сумерках Дарья Драй © ИА REGNUM Университетская набережная и Дворцовый мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Университетская набережная в сумерках Дарья Драй © ИА REGNUM

Зимний закат на Неве Дарья Драй © ИА REGNUM