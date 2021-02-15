Москва, , 17:36 — REGNUM Последствия сильных снегопадов в Москве будут полностью устранены в ближайшие четыре дня. Об этом заявил 15 февраля заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Москва после снегопада Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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«Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — приводит его слова пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Бирюков отметил, что для ликвидации последствий снегопадов в столице «мобилизованы все силы», коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. В работах по уборке города задействованы в общей сложности 116 тысяч сотрудников и 15 тысяч единиц техники.

Сообщается, что за период с начала снегопадов с улиц Москвы вывезено уже около 10 миллионов кубометров снега снега, круглосуточно и с максимальной загрузкой продолжают работать 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

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