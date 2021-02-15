Симферополь, , 17:21 — REGNUM Флешмоб, приуроченный к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, запустили в Республике Крым. Об этом в instagram 15 февраля сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Приближается седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Вы знаете и видите своими глазами, как изменился за это время наш регион, как преображаются наши города и села, сколько построено новых инфраструктурных и социальных объектов. Некоторые из них уже стали новыми «визитными карточками» полуострова», — написал Аксёнов.

https://www.instagram.com/p/CLTwjMGpY3i/

Он предложил крымчанам и гостям региона в преддверии Крымской весны сфотографироваться на фоне объектов, построенных после воссоединения с Россией, и выложить фото в соцсеть с хэштегом.

Седьмая годовщина воссоединения Россией с Крымом и Севастополем отмечается 16 марта 2021 года. В этот день в 2014 году состоялся общенародный референдум, по итогам которого 18 марта был подписан договор о вхождении в состав РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя. С 2014 года в регионах также реализуется федеральная целевая программа социально экономического развития Крыма и Севастополя — в соответствии с ней, на Крымском полуострове строятся новые дороги, медицинские и образовательные учреждения, детские сады. Одним из самых знаковых объектов, введенных в строй после возвращения Крыма в Россию, стал Крымский мост, соединивший полуостров с «материковой» частью РФ.