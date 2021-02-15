Курск, , 17:08 — REGNUM В Курскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в пресс-службе областной администрации.

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Новая партия рассчитана на вакцинацию ещё 9,4 тысячи человек. В ближайшее время регион ждёт поступление ещё 13 тыс. 200 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Всего в Курскую область с начала прививочной кампании поступило 40 тыс. 667 доз. Первым компонентом вакцины привиты 29 тыс. 674 человека, завершили вакцинацию 3 тыс. 684 человека.

Записаться на вакцинацию куряне могут через портал госуслуг, в поликлиниках и через горячую линию кожвендиспансера.