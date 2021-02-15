Вашингтон, , 17:08 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано около 65 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 февраля университет Джонса Хопкинса.

Заражение было выявлено у 64 938 человек.

С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 27,6 млн.

При этом число погибших от COVID-19 перевалило за отметку в 485 тыс.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.

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