Москва, , 17:12 — REGNUM Ветеранские организации должны получить возможность высказаться относительно инициативы восстановить памятник Феликсу Дзержинскому в Москве. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой.

На странице своего аккаунта в социальной сети Facebook он разместил обращение, в котором раскритиковал позицию Общественной палаты столицы за отказ допустить к дискуссии относительно судьбы памятника представителей «Офицеров России». Генерал напомнил, что именно эта организация инициировала данный вопрос и имеет право высказать свою позицию наравне с другими.

«В пятницу утром увидел анонс, что данный вопрос будет обсуждаться на комиссии Общественной палаты Москвы по гражданскому обществу. Сразу направил своё обращение о том, что наши представители, как инициаторы, хотели бы высказать свою позицию, довести мнение ветеранского сообщества, обосновать позицию и с исторической точки зрения. Обращение направили официально секретарю Общественной палаты Москвы Ремчукову и председателю комиссии Алексею Венедиктову», — написал Липовой.

Однако из Общественной палаты пришел ответ, в котором «Офицерам России» отказали в участии в данном мероприятии, объяснив, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Поэтому генерал вновь обратился с просьбой допустить представителей «Офицеров России» к участию в этой дискуссии.

«Странная позиция Общественной палаты Москвы, которая дистанцируется от ветеранской общественности. Считаем, что обсуждение данного вопроса должно быть корректным, взаимоуважительным, с учётом мнений всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Липовой.

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