Москва, , 16:57 — REGNUM Официальный изготовитель LADA на российском рынке АО «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 9311 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 15 февраля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки LADA Xray, изготовленные в период с января по май 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых автомобилях будет выполнена замена вала электромеханического усилителя руля. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.