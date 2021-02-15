Уфа, , 17:07 — REGNUM Межмуниципальный перинатальный центр намерены построить в Ишимбае к 2024 году. Об этом 15 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Ишимбайский район и посещения родильного отделения Ишимбайской центральной районной больницы.

Сообщается, что это отделение было открыто в феврале прошлого года после проведения в нем капитального ремонта.

По словам главного врача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина, в прошлом году здесь появились на свет 349 малышей, а в 2021 году — 34 ребёнка.

«В этом роддоме мы сделали хороший ремонт и вот купили новую мебель. И самое главное — здесь рождается много детишек», — рассказал Хабиров на своей странице в социальной сети.

Хабиров сообщил также, что к 2024 году в Ишимбае планируется возвести новый межмуниципальный перинатальный центр.

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