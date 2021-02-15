Вашингтон, , 16:48 — REGNUM В США за прошедшие сутки зафиксировано 340 смертей, вызванных коронавирусом, сообщает 15 февраля университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, с учетом этих летальных случаев с начала пандемии в США умерло 485 337 пациентов с диагнозом COVID-19.

За тот же период заражение коронавирусом было выявлено у 27,6 млн. жителей США.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.

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