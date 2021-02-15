Ростов-на-Дону, , 16:45 — REGNUM В Ростовской области наступившая рабочая неделя будет снежной. Осадки ожидаются в ближайшие дни, сообщают синоптики.

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В период с 15 по 18 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы в регионе похолодает до — 11 градусов, днём столбики термометров поднимутся до — 5 градусов. Снег ожидается в ночь на 19 февраля. При этом на Дону сохранится морозная погода — до — 3 градусов.

21 февраля метеорологи прогнозируют снег с дождём и около 0 градусов.