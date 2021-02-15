15 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 16:50 — REGNUM В прошедшее воскресенье Москву настигли сильные морозы и снежные завалы. Несмотря на это, некоторые горожане решились посетить Московский зоопарк, который уже открыт для посетителей после карантина. Ограничительные меры всё ещё в силе — билет в зоопарк можно приобрести только онлайн.

Песец Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Водоплавающие птицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Водоплавающие птицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московский зоопарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В связи с морозами многие животные переведены в крытые помещения, но и в открытых вольерах есть на кого посмотреть. В Московском зоопарке можно встретить огромное количество водоплавающих птиц, зимующих в Москве. Если в водоемах города красные гуси почти не встречаются, то на прудах Московского зоопарка они образуют пёстрое поле. А среди них — лебеди и другие редкие для северных широт птицы.

Водоплавающие птицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Водоплавающие птицы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Андский кондор Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Московский зоопарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Животных, устойчивых к морозам, не так много, однако это позволяет получше их разглядеть. Например, заметить, какие у волков и туров неповторимые повадки и характеры. Морские котики во время кормления устраивают настоящее цирковое представление на берегу.

Кормление морских котиков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кормление морских котиков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Кормление морских котиков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Двугорбые верблюды Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Панда Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Панда Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Степной кот Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Евразийская рысь Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Евразийская рысь Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Европейский волк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Полярный волк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Пони Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Росомаха Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Страус Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Кустарниковая собака Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Домашний як Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Также с улицы можно подсмотреть за животными в стеклянных павильонах, например за ленивцами и фламинго, обживающими свои искусственные тропики.

Фламинго в павильоне Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Папуанский пингвин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Папуанский пингвин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Папуанский пингвин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Как зимует Москва-река? Фоторепортаж о красоте погодных аномалий