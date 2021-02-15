Москва, , 16:49 — REGNUM В общественной организации «Офицеры России» критически оценили закрытый формат обсуждения вопроса возвращения памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Так, руководитель центрального исполкома «Офицеров России» генерал-лейтенант Александр Михайлов назвал подобный формат дискуссии «запредельным».

Генерал-лейтенант сообщил, что присутствовать при обсуждении этого вопроса не позволяют даже героям России и СССР, а также генералам спецслужб. Фактически решение такого важного для всей страны вопроса решается ограниченным кругом лиц без широкого общественного дискурса.

«Результат такого обсуждения очевиден по составу участников. Замечу, что эта закрытость не делает исключения не только генералу специальных служб, который уж как никто знает, какова фигура Феликса Дзержинского, но и героям Советского Союза и России! Это как? Очевидно, что сам факт вывести из зоны обсуждения людей, которые возбудили тему, это запредельно! И эта палата называется общественной?», — задался вопросом Михайлов.

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