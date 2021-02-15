Токио, , 16:40 — REGNUM Продюсер Resident Evil: Village Питер Фабиано рассказал, почему разработчики решили вновь сделать Итана Уинтерса главным героем игры. Об этом 15 февраля сообщает «Игромания», ссылаясь на интервью в журнале PlayStation Official Magazine.

Фабиано рассказал, что разработчики привязались к Итану Уинтерсу как к персонажу ещё со времён создания Resident Evil VII: Biohazard. Решение снова сделать его центральным протагонистом игры кажется им логичным, так как Village станет прямым продолжением предыдущей части.

Напомним, релиз Resident Evil: Village ожидается 7 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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